Due anni fa ci lasciava Giovanni Tumbiolo, fondatore del Distretto Pesca e ideatore di Blue Sea Land. Il ricordo di Dario Cartabellotta

A due anni dalla scomparsa di Giovanni Tumbiolo, morto a causa di un infarto fulminante mentre si allenava in una struttura alberghiera di Mazara del Vallo, molti mazaresi, e non solo, lo ricordano. Oggi, 15 giugno 2020, vogliamo sottolineare la figura del Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu nonché ideatore di Blue Sea Land; grazie al suo fido “scudiero” , il giornalista Francesco Mezzapelle che lo ha seguito in Italia e all’estero in incontri nazionali ed internazionali, si deve la cronaca di tutto quello che accadeva all’interno e fuori del Distretto della Pesca, i programmi, gli eventi, gli incontri pubblici e privati che hanno travalicato i confini italiani.

Ma oggi si vuole ricordare Giovanni Tumbiolo anche con le parole che Dario Cartabellotta, ex direttore generale del Dipartimento Pesca, spostato all’Agricoltura, che ha postato ad un anno dalla morte un suo …









Leggi la notizia completa