Coronavirus, oggi le nuove aperture della Fase 3. L’UE apre i confini, l’Italia spera nel turismo 

Oggi in Italia continuano le aperture della Fase 3, ma a macchia di leopardo: diverse regioni hanno autonomamente dato il via libera, ad esempio, anche in certi casi a sagre e discoteche, in altre no c’è ancora la chiusura come previsto dalll’ultimo decreto del Governo.

E nel Paese ripartono cinema, teatri, centri estivi per bimbi e sale giochi mentre ora sarà possibile partecipare a conferenze o eventi di persona, non più solo dai video di pc e cellulari.

L’obiettivo è la normalità, ma l’attezione è per il numero dei nuovi malati, in particolare in Lombardia, dove è in crescita il rapporto tra tamponi effettuati e positivi: il dato è salito al 2.6%, il giorno precedente era al 2.2%, e quello prima all’1.8%. Su 9.336 tamponi effettuati in regione, ci sono 244 nuovi casi per un totale complessivo di 91.658 positivi. Anche Roma è ‘sotto osservazione’ dopo i focolai alla rsa …









