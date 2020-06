Coronavirus, in Sicilia tre contagi nelle ultime 72 ore: tamponi su oltre 150 mila persone – PalermoToday

Coronavirus, in Sicilia tre contagi nelle ultime 72 ore: tamponi su oltre 150 mila persone PalermoTodayCoronavirus Sicilia: calo dei contagi, più guariti e meno ricoveri. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus: in calo contagiati in Sicilia, -36 Agenzia ANSACoronavirus, in Sicilia un nuovo contagio e un decesso nel Catanese: aumenta il numero dei guariti Giornale di SiciliaCoronavirus in Sicilia, i casi ‘positivi’ per provincia (15 giugno)(1 di 3) Stadionews.itVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa