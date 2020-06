Birgi, Airgest chiede di rivedere il decreto di chiusura. Trattative in corso

Sul decreto che ha stabilito la chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi, insieme ad altri nazionali, fino al 14 luglio, il presidente Salvatore Ombra, ha tempestivamente informato il presidente della Regione on. Musumeci e ha sentito il vice ministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri per trovare una felice soluzione che lasci la ripresa della programmazione delle rotte come già stabilita. A questo proposito è stata già inviata una nota ad Enac per la richiesta di riapertura.

In attesa di risposte certe da comunicare, e ringraziandovi per l’interesse, rinnoviamo l’invito alla manifestazione di dopodomani, mercoledì 17 giugno, alle ore 11 per manifestare il proprio sostegno all’aeroporto.

-comunicato stampa Airgest









