Aeroporto Birgi, riapertura il 21 giugno. Le rassicurazioni di Cancelleri e Santangelo

“L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi riaprirà il prossimo 21 giugno” lo rende noto il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo. “Questa mattina ho subito contattato il viceministro Cancelleri, il quale mi aveva assicurato che si sarebbe interessato per cercare di arrivare ad una soluzione per l’immediata riapertura. La risposta è stata celere, come annunciato dallo stesso viceministro. Sono certo che l’operatività dell’aeroporto rappresenti un segnale importante per un territorio ancor più in sofferenza dopo l’emergenza Covid-19” ha concluso Santangelo.

