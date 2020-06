Vini, “Cantine Ermes” prima in Sicilia per fatturato

Nuovo prestigioso riconoscimento per le “Cantine Ermes” di Gibellina.

E’ stata inserita dall’annuale rapporto sulle aziende vinicole fatto da Mediobanca, tra le prime trenta cantine italiane per fatturato annuo che ammonta a 86 milioni di euro al 30 giugno del 2019. La Cantine Ermes è una cooperativa vinicola e la presentazione del bilancio è al 30 giugno anziché al 31 dicembre come per le altre cantine.

La storia di Cantine Ermes affonda le sue radici nella Valle del Belìce, dove un gruppo di giovani viticoltori ha deciso di intraprendere un percorso di crescita e di riscatto sociale ed economico che si è concretizzato nel 1998 con la costituzione di Cantine Ermes, la cui sede si trova proprio nel cuore della Valle del Belìce, tra i comuni di Gibellina e Santa Ninfa.

Oggi Cantine Ermes è una delle realtà produttive più importanti dell’Isola, con i suoi 2.355 soci e 10.554 ettari …









