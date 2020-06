Vacanzieri e contadini su quel treno per Selinunte

Ruggine sui pochi tragitti ferrati rimasti a vista, quelli che nessuno s’è portato ancora via per fondere il ferro, coperti dalle erbacce e dal cemento selvaggio per alleviare la strada verso le moderne case di villeggiatura estiva. Antiche fermate trasformate in comode case per le vacanze, dove si leggono ancora codici identificativi e chilometri percorsi. I passaggi a livello scomparsi per lasciare la via libera a un intrecciarsi di vicoli lungo le campagne di Latomie e Santa Teresa, sino ad arrivare a Marinella di Selinunte. Poche tracce di storia rimaste per l’indelebile memoria siciliana che lasciò la linea ferroviaria a scartamento ridotto Partanna-Castelvetrano-Selinunte.

Centodieci anni come il prossimo 19 giugno quei 20 chilometri di ferrovia venivano inaugurati con una cerimonia che – a leggere l’invito su carta avorio a firma dei sindaci di Castelvetrano …









