Stazioni ferroviarie: nel periodo dell’emergenza sanitaria la Polizia di Stato ha effettuato 45 arresti per esecuzione di ordini di catture, misure cautelari e rintracci di latitanti

Durante il periodo dell’emergenza è stata intensa l’attività di controllo della Polizia Ferroviaria nelle stazioni, soprattutto per il rispetto delle disposizioni governative tese al contenimento dell’epidemia. L’attività di prevenzione e di monitoraggio per il contenimento del contagio COVID-19 ha evidenziato soprattutto nell’ultima fase una maggiore incidenza di arresti relativi ad esecuzioni di ordini di cattura, misure cautelari e rintracci di latitanti.

Dall’inizio dell’anno, infatti, sono 45 gli arresti effettuati in questo ambito e nel periodo del lockdown, sono state 18 le catture, nonostante la limitazione della libertà di circolazione delle persone fisiche.

Nella Stazione di Milano Centrale una pattuglia della Polizia Ferroviaria ha identificato e arrestato una cittadina bosniaca perché a suo carico pendeva un ordine di cattura dovendo espiare oltre 18 anni di reclusione per una lunga serie di reati contro il …









Leggi la notizia completa