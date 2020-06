Selinunte, laboratori permanenti delle arti e della scienza

Il Parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria continua il suo corso de “I Cantieri”, integrando le attività multidisciplinari, Architettura e Archeologia, già in realizzazione al fine di dotare il parco di una offerta scientifico-divulgativa unita alla realizzazione degli standard museali, tali da competere con i più grandi musei, ripartendo (dopo la Fase 1 COVID-19) dalla ricerca archeologica con un sondaggio stratigrafico sul Pianoro di Manuzza, programmato dall’Istituto Germanico di Roma e per essa dalla Università di Berlino in condivisione con la Direzione del Parco, al fine di ottenere un quadro generale della formazione e trasformazione urbanistica, a partire dai dati emersi dagli scavi condotti negli anni Settanta dalla Dott.ssa Rallo, attestanti una fase indigena, le fasi monumentali del VI e V sec. a.C., la distruzione a mano dei Cartaginesi nel 409 a.C., la ricostruzione immediata di un nuovo quartiere …









