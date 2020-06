Rifiuti, il traffico e lo smaltimento illegale vale 20 miliardi di euro

Vale 20 miliardi di euro all’anno il traffico di rifiuti in Italia che vengono trasportati da bande e imprenditori che ne fanno un business criminale.

La colossale frode ha il suo terminale nei Paesi dell’Africa nera, vittime del ciclo illecito dei rifiuti prodotti in Italia e Unione europea.

Traffico di plastiche e gomme, smaltite nelle megadiscariche senza regole dell’area sub-sahariana da un lato; dall’altro governi come Mali, Senegal, Burkina Faso e Mauritania acquistano pannelli fotovoltaici come nuovi ma in realtà a fine vita. Pannelli solari ormai esausti, dei rifiuti prelevati anche dall’Italia e rivenduti come nuovi. Un modo per le organizzazioni criminali di intascare i finanziamenti del programma multinazionale varato dalla Banca africana per lo sviluppo (in cui risultano stanziamenti Ue), che entro il 2025 intende portare elettricità a 900mila abitanti in vari paesi.

Il “sistema” rifiuti – Documenti …









Leggi la notizia completa