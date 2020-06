Mazara, la viabilità regolata da tre nuove ordinanze

Nuova viiabilità a Mazara del Vallo. Interessate piazza Santa Veneranda (divieto di sosta 18-24), alcune vie Centro Storico e Tonnarella (tratto lungomare Fata Morgana tra via del Mare e via degli Sportivi).

Il Dirigente/Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino d’intesa con l’amministrazione comunal, ha disposto, con proprie ordinanze la modifica della viabilità, della sosta e del transito in alcune zone cittadine.

– Piazza Santa Veneranda: a seguito dell’estensione di concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali nell’ambito delle misure antiCovid, su richiesta dell’Assessore Vincenzo Giacalone il Comandante Coppolino con propria ordinanza n. 109/2020 ha disposto: l’Istituzione di Divieto di Sosta dalle ore 18:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata, in tutta la Piazza Santa Veneranda.

– Centro storico: vista la necessità di un provvedimento limitativo alla circolazione in alcune vie del centro storico, nelle









