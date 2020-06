Marsala, nel mare di Sappusi centinaia di cassette di plastica e di polistirolo

La zona del lungomare Salinella e il quartiere Sappusi a Marsala sono stati puliti da tanti volontari appena domenica scorsa.

Già oggi, sette giorni dopo, una nuova denuncia di tanti rifiuti abbandonati, soprattutto in mare. La denuncia è di Salvatore Inguì, coordinatore provinciale di Libera. Sono centinaia le cassette di plastica o di polistirolo abbandonate dai pescatori in mare, come si può vedere dalle foto di questo articolo, scattate dallo stesso Inguì.

“Questa zona continua ad essere sfregiata dalla umana stupidità – scrive Inguì su Facebook -. Sul fondale marino si fondono centinaia di cassette di plastica e di polistirolo assieme ad altri rifiuti di qualsiasi natura. Qui occorre una ruspa e mezzi per dragare il fondo e poi… E poi, oramai, possiamo solo investire nella educazione dei nostri giovani, perché questi che, a fine lavoro, gettano le loro ceste in acqua …









