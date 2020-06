Marsala, è morto Rino Bertolino

E’ venuto a mancare Rino Bertolino. Agente generale assicurativo, aveva 55 anni. Lascia la moglie Rosalba e i figli: Ilaria 21 anni, Chiara 17 anni e Paolo 12.

Alla Fondiaria – Sai si è affermato negli anni come uno dei migliori agenti, ricevendo in diverse occasioni il premio di “migliore agente d’Italia”.

E ha lavorato alla UnipolSai fino all’ultimo, nonostante la malattia che lo ha colpito e lo ha strappato ai suoi affetti e ai tanti amici nel pieno dei suoi anni.

Amante dello sport, era stato un provetto tennista, e scriveva di sport per il periodico locale il Vomere.









