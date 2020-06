Marsala, definitiva la condanna per l’infermiere che abusava sui pazienti. La storia 

Con la pronuncia della Cassazione nel processo all’ex infermiere marsalese Giuseppe Maurizio Spanò, condannato a 9 anni e un mese di carcere per violenze sessuali su pazienti sedati per dolorosi esami diagnostici (gastroscopie, colonscopie, etc.), si è chiusa, almeno sul piano giudiziario, una delle vicende più scabrose degli ultimi anni della cronaca marsalese.

La Suprema Corte ha condiviso quanto già sentenziato in primo grado dal giudice delle udienze preliminari di Marsala Riccardo Alcamo e poi dalla terza sezione penale della Corte d’appello di Palermo. Quest’ultima, il 28 novembre 2018, aveva addirittura aumentato di un mese la pena detentiva. Ciò perché l’accusa mise sul tavolo un’altra querela che in primo grado non risultava essere stata presentata.

Severo, nelle motivazioni, giudizio espresso dai giudici di secondo grado: “Non vi sono elementi seri, concreti ed effettivamente riscontrabili, dai quali …









