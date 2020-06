“La ricetta della Domenica” – Muffin salati

Torna l’appuntamento settimanale de “La ricetta della Domenica” a cura della redazione di PrimaPaginaTrapani in collaborazione con GlutenFree4Sisters, blog social ideato da quattro sorelle trapanesi. Dal dolce al salato il passo è brevo: nelle scorse settimane vi abbiamo proposto la versione zuccherosa dei muffin; oggi avanziamo l’altra versione, quella salata da condire con ingredienti a piacimento. Le quattro cuoche hanno scelto, per i propri muffin, zucchine, piselli, provola piccante e cubetti di pancetta.

INGREDIENTI per l’impasto dei muffin:

230 gr di farina mix senza glutine

100 gr latte

60g di olio

2 uova

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di lievito istantaneo

PROCEDIMENTO:

In una ciotola mettere la farina, il cucchiaino di sale, quello di zucchero e il lievito istantaneo. In un’altra invece mescolare uova, latte e olio. Dopo aver mescolato in ogni ciotola gli ingredienti, unire il secondo composto, quello …









