La didattica della “vicinanza” dell’Istituto “Sturzo-Asta” di Marsala

Il 5 marzo 2020 ci siamo improvvisamente trovati, da un giorno all’altro, in una situazione a dir poco surreale. Tutto fu chiuso: bar, ristoranti, negozi, palestre, uffici… ma anche la scuola!

La nuova modalità di fare scuola ha richiesto un grandissimo sforzo a tutto il personale della scuola ed agli studenti, e ha messo alla prova la capacità di adattamento delle famiglie, che ringraziamo per il loro supporto, soprattutto con i bimbi più piccoli. I genitori, infatti, hanno assistito ad un insolito e nuovo luogo dell’ apprendimento. Le dinamiche relazionali e le dinamiche di classe hanno lasciato il posto ad un apprendimento “on line” dove la “fisicità”, il contatto umano, interpersonale, passava attraverso l’uso di un PC e di strumentazioni digitali.

Inizia cosi una nuova sfida: la Didattica a Distanza.

Ma per gli insegnanti dell' Istituto …









