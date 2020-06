La classe ’99 Federica Nonnati, neoingaggio della Sigel Marsala, alla sua prima avventura isolana

Si dipana diligentemente nella conduzione del mercato la Sigel Marsala che persegue fieramente nella cosiddetta “linea verde”. È la volta di Federica Nonnati, opposto di 185 cm, ad essere annunciata come nuova giocatrice azzurra per la stagione sportiva 2020/’21. Nonnati, abruzzese di Pescara, approda a Marsala forte dell’esperienza di un anno in seconda serie nazionale con la Roana Cbf H.R. Macerata allenata da coach Paniconi.

Nelle Marche con un ruolo da gregaria nel team la classe 1999 era la vice dapprima di Smirnova per tutta la durata del torneo (tra l’altro nel girone “B” lo stesso in cui ha militato Marsala) e infine di Taborelli, ex Marsala che a sua volta ha sostituito la collega russa ma solo per poche apparizioni di Regular-Season e Pool Salvezza. La Nonnati a Macerata era arrivata da una convincente e irripetibile annata di B/1 (2018/2019) ad Altino in provincia di Chieti (nella cui squadra c’erano …









