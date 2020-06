In Sicilia un giovane è morto per la puntura di un’ape.

E’ accaduto in provincia di Agrigento, a Cammarata.

Il giovane Lorenzo Di Grigoli, è morto dopo due giorni di coma a causa di una puntura d’ape. Il ventottenne si trovava in auto assieme alla fidanzata quando all’improvviso è stato punto dall’insetto. Ha cominciato quasi subito a sentirsi male. La fidanzata ha chiamato i soccorsi. Lorenzo era già grave tanto che tramite elisiccorso è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I medici hanno fatto di tutto, ma non c’è stato modo di strapparlo alla morte.









