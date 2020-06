Il Coro DoReMì del II Circolo Ruggero Settimo non si ferma neanche con il Covid-19!!!

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”. Questa citazione di J.S.Bach risulta incredibilmente calzante rispetto a ciò che abbiamo vissuto a partire dal 5 Marzo.

E a non sentire il silenzio che c’è fuori, il Coro DoReMì del II Circolo Ruggero Settimo ce l’ha proprio messa tutta e non si è arreso.

E’ possibile utilizzare la DaD per un Ensemble corale ? Cantare usando la connessione virtuale ? Se l’idea è quella di ricreare l’esperienza delle prove d’insieme in presenza, la risposta è ovviamente no, ma, se si cambia punto di vista e aspettative, allora si aprono nuovi scenari con risvolti didattici estremamente interessanti e stimolanti. Prese le misure ai limiti della DaD sono state messe in campo un’infinità di azioni didattiche …









