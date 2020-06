Gallarate. Operazione “Boschi sicuri”: ancora in manette due spacciatori.

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Gallarate – nell’ambito di una mirata attività info-investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e tesa all’identificazione ed al rintraccio degli altri soggetti coinvolti nella recentissima operazione “Boschi sicuri”, condotta dai Carabinieri di Sesto Calende e Vergiate – hanno individuato e tratto in arresto altri due extra-comunitari, irregolari sul territorio italiano, mentre viaggiavano a bordo dell’auto utilizzata per le attività di spaccio. Uno dei due soggetti, marocchino di 33 anni, con pregiudizi di polizia, è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Busto Arsizio. L’altro individuo, marocchino di 25 anni, con pregiudizi di polizia, è stato invece identificato ed arrestato in base a provvedimento di fermo di indiziato di delitto.

