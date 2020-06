Da domani le domande all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto

Da domani, le piccole e medie imprese con ricavi nel 2019 fino a 5 milioni di euro, potranno presentare le istanze telematiche all’Agenzia delle Entrate per richiedere il contributo a fondo perduto. Potranno presentarlo soltanto le imprese che hanno subito un calo di fatturato di oltre un terzo tra aprile 2019 e aprile 2020. Non è un click day, per cui c’è tempo per presentare la domanda. Il controbuto non concorrerà alla formazione del reddito imponibile per le imposte sui redditi ( Irpef o Ires ). Il contributo è riservato alle imprese, professionisti e imprese agricole. Tuttavia ci sono delle eccezioni, ad esempio, sono esclusi quelli che hanno avuto diritto alle indennità previste dal “cura Italia”, quindi i lavoratori dipendenti e i professionisiti iscritti ad un ordine ( ingegneri, avvocati, medici, etc. ). Alle nuove imprese, invece, il contributo va a prescindere dal fatturato. Ma quanto si può chiedere? L’aiuto previsto dal governo & …









