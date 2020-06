Da domani in Sicilia possono riaprire asili, ludoteche e centri per l’infanzia

Da domani in Sicilia possono riaprire asili, ludoteche, centri estivi per l’infanzia. Lo chiarisce una nota della Regione. Per il solito pasticcio nella comunicazione, si era capito che l’apertura era dal 22 Giugno. Ma la Protezione Civile in una nota fa presente che “sono consentite dal 15 giugno 2020 le attività dei centri estivi”, e ancora, con riferimento al nuovo Dpcm “è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidare la custodia e con obbligo di adottare appositi Protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle Linee guida del dipartimento per le Politiche della famiglia”.

Circa le linee guida, si raccomanda un’organizzazione dei centri che eviti gli assembramenti di genitori e accompagnatori e di favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, …









