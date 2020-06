Coronavirus, stabili i nuovi contagi. L’Italia vola senza distanza sociale sugli aerei

Il Coronavirus sembra fermarsi, poi, invece, riparte, e bisogna analizzarne gli effetti, soprattutto in rapporto ai tamponi eseguiti. E secondo le avverte dell’Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute il contagio non demorde, ed anzi in alcune aree si rinfocola come sta accandendo a Roma.

DATI STABILI – Stabile il dato giornaliero dei contagi da Coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 393. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% per cento dell’aumento nazionale. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651. Stabile anche il dato giornaliero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 55 mentre ieri erano state 56. Il numero totale dei morti arriva a 34.278, mentre sale a 174.865 quello dei guariti e dei dimessi, con un incremento 1.780 rispetto a ieri, quando l’aumento …









