Bollette acqua, la media annua della provincia di Trapani è di 334 euro

E’ di 334 euro la spesa media spesa annua dai cittadini della provincia di Trapani per la bolletta idrica. Ed è invece di 445 euro la cifra spesa nel 2019 da una famiglia siciliana per la bolletta idrica (434€ la media nazionale), con un aumento del 3,5% rispetto al 2018.

Grosseto e Siena si confermano i capoluoghi di provincia più cari in Italia con una spesa media a famiglia di 781€, Isernia resta ancora la più economica con 130€.

Le regioni centrali confermano il primato per le tariffe più alte con €595 annuali (+2,7% rispetto al 2018) ma l’incremento maggiore si rileva nel Sud e Isole (+3,1%). A livello regionale, le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (688€), Umbria (531€),

Marche (527€) ed Emilia Romagna (511€). La regione più economica resta il Molise con 163€ l’anno.

Notevoli spesso le differenze tariffarie anche fra i









