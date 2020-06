Valderice, domani la terza giornata ecologica per ripulire il litorale costiero

La bella stagione è alle porte e come ogni anno i nostri luoghi del cuore dove trascorrere piacevoli momenti di relax hanno bisogno di essere ripuliti, non solo da cosa porta il mare durante l’inverno ma anche da chi vergognosamente sporca dei posti di mare bellissimi. Per questo il comune di Valderice, con la partecipazione delle associazioni del territorio, organizza per domani (domenica 14 giugno) dalle ore 9, la “terza giornata ecologica. Prendiamoci cura del nostro litorale costiero”.

I Punti di ritrovo saranno quattro:

Tonnara di Bonagia, Rotonda scoglio tondo, Spiaggetta Lido Valderice e Spiaggia Rio Forgia.

Ai partecipanti verranno consegnati guanti, cappellini, sacchetti per la raccolta. La giornata si concluderà con un breve rinfresco nei pressi della spiaggetta di Lido Valderice.









