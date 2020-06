Stagnone di Marsala, dall’Europa i soldi per farlo “respirare”

Quasi 1 milione e 150 mila euro è il finanziamento che Marsala riceverà dalla Comunità Europea per il progetto RINASCE (fondi PO FESR 2014/2020).

Con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente, infatti, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse – in totale 36 – per un importo complessivo di circa 41 milioni. L’intervento è finalizzato al Recupero delle condizioni ambientali del bacino dello Stagnone, con particolare riferimento alla circolazione dell’acqua nella parte nord occidentale della Laguna. Una progettualità che vede coinvolti il Libero Consorzio Comunale di Trapani (Ente Gestore della Riserva) e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), e che si avvale anche della consulenza scientifica dell’Università di Palermo.

“Anche questo progetto, come quello della pista ciclopedonale, è in linea con la programmazione comunitaria Rete Natura 2000, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. In più, un piano di comunicazione ed educazione ambientale …









