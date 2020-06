Sicilia, truffe sulla cassa integrazione. Sono 13mila le pratiche respinte

Sono circa 13 mila i tentativi di truffa per l’ottenimento della cassa integrazione in Sicilia.

Questo particolare periodo di tentata ripresa presuppone un inevitabile aumento di richieste di cassa integrazione ma quante di queste sono regolari? Secondo Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro, le truffe non sarebbero solo numerose ma persino in costante crescita. Le richieste irregolari ammonterebbero a circa 2.500, almeno 500 in più rispetto ai giorni scorsi. L’illegittimità sarebbe legata ai più disparati motivi: spesso le richieste sono relative ad aziende inesistenti o fatte per lavori fittizi.

Resta da chiedersi come si stiano comportando i siciliani. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, un quarto delle pratiche presentate alla Regione e poi trasferite all’Inps sarebbe stato soggetto a bocciatura. Si tratterebbe di circa 13mila pratiche, che dovrebbero riguardare 50-60 mila lavoratori ancora in attesa del contributo. Le istanze con “istruttoria negativa” ammonterebbe 5.743, …









