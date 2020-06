Salvini in Sicilia tra fischi e selfie (e poche mascherine …)

Molte contestazioni, tanti fischi, i soliti selfie, la folla senza mascherina, alla faccia del coronavirus. E’ il bilancio della visita lampo di Matteo Salvini ieri in Sicilia. Un termometro importante della sua popolarità, ormai in calo anche qui in Sicilia dove nel corso dell’ultima campagna elettorale era stato accolto come una specie di liberatore…

“La Sicilia ha bisogno di infrastrutture, lavoro e soldi veri. Ci sono però alcune opere che vanno sbloccate a livello nazionale e penso, ad esempio. al ponte dello Stretto che non è solo quello tra la Sicilia e la Calabria ma fra l’Italia e il resto del Mondo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini prima di lasciare Barcellona Pozzo di Gotto. “Il ponte rappresenta sviluppo, lavoro, bellezza, crescita e velocità E noi faremo di tutto per tornare al governo nazionale, perché finché ci …









