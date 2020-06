Processo Messina Denaro, il pm: “Il suo consenso fondamentale nelle stragi”

“Il consenso di Messina Denaro e’ fondamentale, senza di questo Riina non avrebbe mai potuto ordinare le Stragi del 92′ e l’attacco allo Stato”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Caltanissetta, Gabriele Paci, durante la requisitoria in corso davanti la corte d’Assise, in cui Matteo Messina Denaro e’ accusato di essere il mandante delle Stragi del 1992: ruolo determinante quello del latitante originario di Castelvetrano nelle due bombe di Capaci e via d’Amelio.

“In fin dei conti si potrebbe dire che Riina si muoveva come un treno, avessero detto di no nel trapanese, sarebbe andato avanti lo stesso. Ma andiamo al contrario, cosa poteva succedere in caso di dissenso dei trapanesi? Se non avessero avallato la strategia di Riina, quale sarebbe stato il risultato del dissenso? Nessuno sarebbe potuto andare latitante a Mazara del Vallo, dopo le Stragi …









