“Molti impregni presi, poche cose realizzate”. Danimarca di Progetto Triscina pungola l’Amministrazione

“Sempre vivo e costante è l’interesse per questa amata borgata da parte della nostra Associazione ProgettoTriscina”. Ad affermarlo è il presidente Enzo Danimarca che, attraverso alcuni contatti telefonici con l’assessore al decoro urbano, dott.ssa Irene Barresi, cerca di fare il punto della situazione sulle questioni poste da tempo sul tavolo del Sindaco. L’ amministrazione sì era già impegnata su alcuni punti, vedi pulizia generale di Triscina, illuminazione della piazza, ripristino farmacia, servizio vigilanza, bonifica del litorale. Pertanto, ci si aspetta, per l’imminente stagione estiva 2020, che quantomeno si facciano le cose essenziali.

In particolare l’amministrazione provvederà al completamento della pulizia della via della Magna Grecia, dove verrà ripristinato il mercatino del lunedì, senza trascurare la pulizia generale di tutta la borgata e della spiaggia.

