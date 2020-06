Meteo in provincia di Trapani. Bel fine settimana, ma ci sarà un po’ di vento

Qualche nuvola ma tutto sommato bel tempo, con temperature fino a 30 gradi, oggi in provincia di Trapani. Soffierà un po’ di vento da nord, e il mare sarà mosso. Domani temperature più basse ma meno vento. Ecco le previsioni.

Sabato, 13 giugno: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18.6°C, lo zero termico si attesterà a 3771m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

Domenica, 14 giugno: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24.2°C, …









