Mazara calcio: il portiere Pietro Iacono ancora in gialloblu per la stagione 2020/21

La società canarina continua a lavorare sulla composizione dell’organico della rosa gialloblu per la prossima stagione calcistica 2020/21. Il presidente Davide Titone non conosce pause, mister Dino Marino in perfetta sintonia con il direttore sportivo Renzo Calamia da tempo hanno le idee chiare nella costruzione tecnica del nuovo Mazara. La società lavora per preparare una squadra importante che possa regalare grandi soddisfazioni alla tifoseria e alla città tutta. Intanto, dopo la conferma del tecnico canarino Marino e del capitano Valerio Genesio (classe 87 – difensore) in data odierna presso il reparto enoteca del Supermercato “Migros” è stata annunciata la riconferma del portiere storico canarino PIETRO IACONO (classe 82). L’estremo difensore, nella foto con Toni Cusumano e il presidente Titone, rappresenta un altro importante e fondamentale tassello per la nuova formazione canarina. Iacono, in passato, è spesso, è stato eletto migliore guarda pali dei due …









