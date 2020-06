Marsala, manca ancora l’acqua in centro. Cittadini furiosi

Manca ancora l’acqua in centro a Marsala. Nonostante ieri si sia proceduto alla riparazione del grave danno della fatiscente rete idrica della città, l’acqua manca in molte zone del centro storico.

Il problema è dovuto alla pressione della condotta. Dopo il guasto, infatti, si creano diverse bolle d’aria, che impediscono il passaggio dell’acqua, se non vengono correttamente intercettate.

Ecco perche, di fatto, stiamo vivendo un altro fine settimana con l’acqua che manca in ampie zone della città. Purtroppo anche dal Comune non ci sono notizie, e nessuno risponde alle sollecitazioni che arrivano all’ufficio acquedotto.









