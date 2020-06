Marsala, le indennità di sindaco, assessori e consiglieri. A Maggio sono costati 70 mila euro

Sono costati quasi 70 mila euro gli amministratori di Marsala a Maggio.

Il Comune di Marsala ha pagato le indennità di maggio per sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e consiglieri.

Ai consiglieri comunali per il mese di maggio sono stati liquidati gettoni di presenza per un totale di 44.256,78 euro. L’indennità per il presidente del consiglio comunale è di 3.169,75 euro.

Tra l’altro con l’emergenza Coronavirus le riunioni di commissione e i consigli comunali si tengono in videoconferenza e, come raccontiamo oggi su Tp24, non tutti sono molto “attenti” durante le sedute. Dalla prossima settimana le riunioni di commissione dovrebbero tenersi di presenza.

Sono le ultime scorpacciate, queste, per i consiglieri comunali di Marsala. Ad ottobre si vota e i nuovi consiglieri comunali non godranno del lauto gettone ancora in vigore, quasi 100 euro, ma ci sarà un forte taglio.

Continuando con gli stipendi di maggio, gli …









