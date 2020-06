Marsala, il Commerciale e l’ex Tribunale. “Abbiamo chiesto le carte, ma il sindaco non risponde”

L’anno scolastico per l’Istituto “Commerciale” di Marsala finisce senza risposte e in aperta polemica con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo.

In queste settimane, nonostante il lockdown, gli studenti hanno protestato a distanza chiedendo soluzioni e risposte concrete per avere un edificio adeguato alle esigenze di una scuola.

Una protesta portata avanti anche dai docenti e dalla dirigente dell’Itet di Marsala.

L’istituto di Marsala aveva chiesto il trasferimento nell’edificio dell’ex Tribunale. Una proposta prima appoggiata e poi negata dal sindaco Di Girolamo che disse che non c’erano le condizioni “tecniche” della struttura di Piazza Borsellino per ospitare una scuola, oggi lì ci sono alcuni uffici comunali. E proprio su questo punto interviene ancora la dirigente dell’Itet, Loana Giacalone. Sia l’istituto che l’Assessore regionale Roberto Lagalla e il Commissario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, hanno chiesto all’amministrazione Di Girolamo i …









