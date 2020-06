Marsala, domani alle 10 la riapertura del parco Archeologico

Verrà riaperto alla fruizione di turisti e visitatori da domani, domenica 14 giugno, il Parco archeologico di Lilibeo, chiuso al pubblico dal 9 marzo scorso, come tutti i luoghi della cultura e i musei, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

“Desidero ringraziare il direttore del Parco, Enrico Caruso, per la sensibilità mostrata per la riapertura di questo importante sito archeologico della nostra Città – sottolinea il Sindaco Di Girolamo. Come tutti ben sanno il Parco Archeologico di Lilibeo insiste all’interno dell’Urbe e questo è un fatto di grande importanza.

Da parte nostra abbiamo pulito l’area dalle sterpaglie e dai rifiuti e abbiamo anche messo a disposizione parte del personale per assicurare la custodia durante le ore di apertura. Sono certo che il Parco sarà meta di tantissime persone”.

Alla cerimonia di riapertura saranno presenti fra gli …









