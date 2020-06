Marsala, ampliata la zona pedonale nel centro storico

Le vie Vespri, L. Anselmi Correale, A. D’Anna, Curatolo, Caturca e Cammareri Scurti (tratto tra via XI Maggio e via Garraffa) sono le strade del centro storico di Marsala che – da Giugno a Ottobre 2020 – resteranno chiuse al traffico veicolare nelle ore serali e notturne.

Si rinnova quindi l’ampliamento delle aree pedonali attualmente esistenti, che soddisfa un duplice aspetto. “Oltre a consentire di passeggiare in condizioni di maggiore sicurezza, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, la misura agevola anche le attività commerciali che potranno occupare maggiore suolo pubblico soddisfacendo, altresì, le esigenze di distanziamento interpersonale”. Le misure anticovid, infatti, impongono ai pubblici esercizi – quali bar, ristoranti, paninerie… – di svolgere attività nel rispetto di specifiche Linee guida governative. Pertanto, la tutela della salute dei cittadini potrà essere maggiormente garantita se si amplia lo spazio a disposizione per arredi e dehors in …









Leggi la notizia completa