Marsala 2020: in venti chiedono a Massimo Grillo di candidarsi a sindaco

C’è, almeno nei numeri, “la maggioranza” del consiglio comunale di Marsala, compreso il Presidente Sturiano, tra i politici che hanno rotto gli indugi e chiedono a Massimo Grillo di sciogliere la riserva e candidarsi a sindaco.

Lo hanno fatto, firmando un appello, assieme ai due deputati marsalesi Stefano Pellegrino e Eleonora Lo Curto, e al dirigente regionale di Diventerà Bellissima, Paolo Ruggieri. Qui il documento sottoscritto dai venti politici marsalesi:

La crisi economica e sociale che ha investito anche la nostra città necessita di una risposta che coniughi esperienza, competenza e lungimiranza. Riteniamo siano questi, infatti, gli elementi essenziali per fronteggiare adeguatamente il difficile momento che stiamo vivendo.

Il progetto civico, in un perimetro quanto più ampio possibile e che va oltre gli schemi politici tradizionali, rimane la soluzione migliore per unire attorno ad un programma di governo le migliori energie di Marsala. Rivolgiamo, pertanto, un …









