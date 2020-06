L’essenza della Sicilia dal 18 giugno al Momentum di Selinunte

Sono stati mesi duri, mesi in cui tutto si è fermato. Momenti di sconforto che però non hanno mai smesso di farci credere che tutto sarebbe ritornato alla normalità. Oggi tutto riparte, piano, ma con tanto entusiasmo, soprattutto per quel turismo che ha sempre caratterizzato la nostra meravigliosa isola, la Sicilia, terra di grandi risorse e meravigliose strutture.

Il Momentum Bio resort a Selinunte, immerso nel territorio dello straordinario parco Archeologico più grande d’Europa, ha lavorato in questi mesi, per rendere il vostro ritorno memorabile. Lo staff della struttura si è presa cura degli spazi puntando sulla vostra sicurezza ed è pronto a riaprire le porte.

Il 18 giugno il resort è pronto a riaccogliervi, per i vostri momenti indimenticabili, momenti di emozioni, di gioia, leggerezza, libertà e benessere. L’obiettivo del Momentum è quello di offrire all’ospite ricordi multisensoriali, affinché …









