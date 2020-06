In Sicilia il calcetto riparte prima. Sport di contatto al via dal 20 giugno

Il calcetto in Sicilia parte prima, il 20 giugno. Lo stabilisce la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

Lo svolgimento degli sport di contatto potrà ripartire da sabato 20 giugno, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio previste nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dell’11 giugno, e previo decreto attuativo dell’assessore regionale dello Sport, d’intesa con quello della Salute, da emanarsi entro giovedì prossimo.

A livello nazionale, invece, secondo quanto stabilito dal dpcm di Conte, si partirà il 25 giugno. Per prenotare il campo di basket, calcetto, volley o per riprendere le arti marziali, però, si aspetta il decreto dell’assessore allo Sport, atteso a giorni.











Leggi la notizia completa