In aumento i contagi da Covid-19. Oms: “Non è detto che ci sia il vaccino”

Ancora un incremento del dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 393 casi rispetto a giovedì, quando si era registrata una crescita di 379. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 272 in più, pari al 69,2% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. C’è un ricalcolo della Campania che ha sottratto dal totale 229 contagiati.

In “quasi tutta la penisola – evidenzia il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità che riporta i dati dall’1 al 7 giugno – sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio” e ciò evidenzia come l’epidemia in Italia di Covid-19 non sia ancora conclusa”. Molti dei casi notificati in questa settimana “verosimilmente hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e seconda fase …









