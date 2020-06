I Carabinieri ricordano “Pietro Morici”

Oggi, 13 giugno 2020, ricade il 37esimo anniversario della morte del Carabiniere Scelto Pietro Morici, originario di Valderice, ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 13 giugno 1983 insieme al Capitano Mario D’Aleo e all’Appuntato Giuseppe Bommarito.

Il presente momento storico, segnato dalla necessità di rispettare le restrizioni volte a contrastare e contenere l’epidemia da Covid-19, non ha reso possibile l’organizzazione, a cura dal Comando Provinciale Carabinieri di Trapani con il prezioso supporto del Comitato Territoriale UISP, del Coni, del 6° Reggimento Bersaglieri dell’Esercito di Trapani, dei Vigili del Fuoco e dei Comuni di Trapani e Valderice, della ormai consueta gara podistica denominata “Pietro Morici Memorial”, che quest’anno sarebbe giunta alla settima edizione.

Per tale motivo, l’Arma dei Carabinieri di Trapani ha ricordato questa triste ricorrenza con la deposizione di un omaggio floreale presso la …









Leggi la notizia completa