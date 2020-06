Ecco chi sono i due imprenditori di Marsala che bruciavano rifiuti tossici nei vigneti

Sono Francesco e Daniele Giacalone, padre e figlio di 67 e 40 anni i due imprenditori di Marsala arrestati ieri dai Carabinieri, che li hanno seguiti per parecchio tempo mentre bruciavano rifiuti tossici tra i vigneti delle campagne di Marsala. I due sono stati pedinati, seguiti con il drone, intercettati. Sono titolari delle società “Metal ecologica” ed “Eco.replast”.

I carabinieri hanno accertato l’illecito smaltimento di 380 tonnellate di rifiuti, derivanti da lavorazioni nei campi della cantieristica navale, generiche attività industriale, plastica e gomma.

I vigneti scelti per diventare discariche abusive (alcune delle tante che affliggono il nostro territorio) erano nelle campagne marsalesi di “Borgo Rinazzo” e quelle mazaresi di “Borgo Montalto”.

L'organizzazione prevedeva degli spostamenti notturni, con camion e furgoni, e anche "staffette" per evitare blitz delle forze dell'ordine. Scaricati i rifiuti a cielo aperto, poi, l'autista prima di andarsene dava









