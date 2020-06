Coronavirus, altro tampone risultato negativo per il mazarese ricoverato a Sciacca. Ribadiamo: attenzione si, allarmismo no

A Mazara del Vallo non vi è nessun nuovo caso di positività al covid-19. Un altro tampone al cittadino mazarese ricoverato a Sciacca ha dato esito negativo. L’uomo era stato ricoverato nel nosocomio saccense lo scorso 10 giugno per un problema causato dalla sua non autosufficienza. Secondo protocollo si era sottoposto al tampone ed era risultato positivo; da qui il comunicato del sindaco Salvatore Quinci nel tardo pomeriggio di giovedì 11 giugno attraverso il quale era stato annunciato un nuovo caso di positività riguardante un mazarese.

Ulteriori accertamenti, cioè due tamponi nelle successive ore hanno però dato esito negativo. Certamente ci sarà da approfondire il perché il primo tampone abbia dato esisto positivo. Ad ogni modo quella arrivata in queste ore è una buona notizia considerato che successivamente all’annuncio del primo cittadino in città era ricominciata a circolare una certa …









