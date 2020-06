Con il Coronavirus la Sicilia rischia 50mila posti di lavoro

50mila posti di lavoro sono quelli a rischio in Sicilia a causa della crisi da Coronavirus.

La congiuntura economica dovuta al Covid19 rischia di costare alla Sicilia un calo di fatturato per le imprese “tra 2,7 e 3 miliardi di euro”. È questa la previsione del segretario della Cgil regionale, Alfio Mannino, nel corso dell’incontro per il ‘Piano del lavoro’ messo a punto dal sindacato per rilanciare l’economia dell’Isola.

“Secondo nostre stime rischiamo un aumento della disoccupazione di oltre 50 mila unità – ha spiegato Mannino – Il nostro Piano è frutto di un percorso partecipato e di un confronto con le istituzioni, le forze produttive e il mondo dell’università – ha aggiunto il segretario regionale della Cgil -. L’obiettivo è dare una risposta alla grave situazione economica e sociale della nostra regione e mettere in campo un …









