Castelvetrano, scontro auto camion sulla provinciale. Grave una donna, ferito il marito

Si trova ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center di Palermo, una donna di 50 anni di Castelvetrano, vittima di un incidente avvenuto ieri, sulla strada provinciale tra Castelvetrano e Triscina.

La donna si trovava alla guida di una utilitaria, assieme al marito, quando la loro auto si è scontrata, dopo aver invaso la semicarreggiata opposta, con un grosso camion della Cogemat, l’azienda che si sta occupando delle demolizioni delle case abusive di Triscina. A causa dell’impatto, l’automobile è rimbalzata su un muretto per poi tornare sulla strada. Per estrarre la donna dall’abitacolo dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, con diversi politraumi, tra i quali al femore e agli arti. Entrambi i coniugi sono stati trasportati dai sanitari del 118, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, ma dopo la stabilizzazione, la donna è stata trasferita con l’elisoccorso presso l’ospedale palermitano. …









