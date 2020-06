Armi e droga in casa, arrestato un uomo di Castelvetrano

Nella giornata dell’11 giugno 2020, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, guidati dal Maresciallo Maggiore Pietro Fiorentino, unitamente al Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito delle mirate perquisizioni domiciliari all’esito delle quali è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi, detenzione di arma alterata, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, G. N., 49enne originario di Castelvetrano, già gravato da precedenti di polizia.

I Carabinieri, raggiunta la casa dell’uomo, hanno sin da subito percepito lo stato di agitazione dell’uomo, motivo per cui hanno deciso di approfondire il controllo. All’esito di una minuziosa perquisizione domiciliare e veicolare, hanno rinvenuto armi e …









Leggi la notizia completa