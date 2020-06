Ape d’Oro 2020, Segrate cerca i cittadini benemeriti Le candidature devono pervenire entro il 30 giugno

Ape d’Oro 2020, Segrate cerca i cittadini benemeritiLe candidature devono pervenire entro il 30 giugno

Il Comune sta cercando le Api d’Oro 2020, segratesi che con la loro operosità in ogni ambito del quotidiano, nella vita professionale, nello studio, nel settore scientifico, tecnologico e della ricerca, nel sociale, nell’arte e nella cultura, nello sport, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno a far crescere il nome e l’eccellenza della città.

Chi ritenga di conoscere qualche potenziale Ape d’Oro, può inviarne la candidatura entro il 30 giugno 2020, corredata da profilo e motivazioni:

al sindaco Paolo Micheli – sindaco@comune.segrate.mi.it

all’Ufficio Comunicazione – stampa@comune.segrate.mi.it

a mano allo Sportello S@C – Servizi al Cittadino del Comune, in via I Maggio

La Commissione esaminatrice, insieme al sindaco, verificherà le candidature e decreter& …









