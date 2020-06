COMUNICATO STAMPA

ACCORDO INTERNAZIONALE

DECISIONE (UE) 2020/753 DEL CONSIGLIO DEL 30 MARZO 2020 RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Roma 12 giugno 2020 – L’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato a Bruxelles il 30 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.186 del 12 giugno 2020.

Nell’arco temporale di 10 anni, l’Accordo in parola prevede la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.

Per il Parlamento europeo detto Accordo rappresenta un importante passo verso un commercio libero, reciproco e concorrenziale in un periodo storico contraddistinto da forti spinte protezionistiche.

La data di entrata in vigore dell’Accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.









