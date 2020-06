Valderice, studenti del “Dante Alighieri” trionfano al concorso musicale “Esperia”

Gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice che hanno partecipato al concorso “Esperia” organizzato dall’amministrazione comunale di Albese con Cassano (CO).

I ragazzi hanno conquistato diversi premi. Nello specifico Carmen Balint, Giulio Caputo, Francesco Fortunato, Gaspare Gabriele, Roberta Genovese e Floriana Savalli, della classe seconda di Pianoforte hanno ottenuto il primo premio assoluto con un punteggio di 100/100 nella sezione montaggio musicale, categoria scuole medie. I giovani musicisti con il loro ensamble pianistico si sono aggiudicati una borsa di studio e uno speciale invito ad esibirsi al concerto di premiazione in programma per il 2021.

Nella sezione solisti, categoria classi terze, a trionfare sono stati Sofia Fazio (Flauto) 94/100, Parrinello Noemi (Pianoforte) 90/100 e Federica Minaudo (Flauto) 90/100 che hanno vinto un secondo premio; nella categoria classi seconde, altresì, Gabriele Gaspare (Pianoforte) ha ottenuto un secondo premio con la votazione di 91/100 e …









